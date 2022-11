Maroc: Le président mauritanien reçoit M. Younes Skouri, porteur d'un message royal écrit

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Il a mis aussi l'accent sur les relations distinguées qui se caractérisent par des bases solides fondées sur le respect mutuel et un partenariat stratégique fort et réel et une coopération dans des secteurs importants et porteurs qui intéressent les deux peuples et pays.

Il a souligné que cette relation ne se limite pas seulement à la coopération sur les plan économique et social, mais constitue également la consécration d'une histoire commune et le prolongement d'un amour particulier qui unit les peuples mauritanien et marocain.

Il a ajouté que cette rencontre a été l'occasion de passer en revue les relations distinguées entre Sa Majesté le Roi et son frère le Président Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, et entre le Royaume du Maroc et la République islamique de Mauritanie sœur.

