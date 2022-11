Algérie: Industrie - Zaghdar s'entretient avec le ministre tchèque de l'Industrie et du Commerce

ALGER — Le ministre de l'Industrie, Ahmed Zaghdar, a reçu mardi le ministre de l'Industrie et du Commerce de la République de Tchéquie, M. Jozef Sikela, avec qui il a abordé l'état des relations économiques et industrielles algéro-tchèques et les voies et moyens de les renforcer, a indiqué un communiqué du ministère de l'Industrie.

La rencontre qui s'est déroulée au siège du ministère en présence de l'ambassadrice de Tchéquie en Algérie, Mme Lenka Pokorna, d'une délégation du ministère tchèque du Commerce et de l'Industrie et de cadres du ministère de l'Industrie, a porté sur "l'état des relations économiques et industrielles, les voies et moyens de les renforcer et de les hisser au niveau des relations politiques et historiques entre les deux pays".

Les deux parties qui ont réaffirmé la volonté de leurs pays de renforcer la coopération conjointe, ont fixé "les domaines et les opportunités de partenariat entre l'Algérie et la Tchéquie et leurs institutions, notamment dans les domaines de la sécurité alimentaire, des industries de transformation, des énergies renouvelables, des industries mécaniques, de l'industrie automobile et des industries minières", précise la même source.

Les deux parties ont convenu de la "mise en place d'un groupe de travail conjoint chargé d'examiner les opportunités de coopération et de partenariat bilatéral dans ces domaines en vue de leur concrétisation à court-terme, et d'intensifier les rencontres et l'échange de visites".

M. Zaghdar a mis en exergue les ressources humaines et naturelles ainsi que la situation stratégique de l'Algérie qui fait d'elle l'une des destinations d'investissement les plus importantes.

Il a en outre rappelé les garanties, les mesures incitatives et les nouveaux avantages que prévoit la loi sur l'investissement au profit des investisseurs étrangers, appelant "les entreprises tchèques à les exploiter et à concrétiser leurs projets en Algérie".

De son côté, le ministre tchèque qui effectue une visite de travail en Algérie, a réaffirmé la volonté de son pays de promouvoir et de développer la coopération avec l'Algérie, tout en souhaitant élargir la dynamique économique que connaissent les relations bilatérales.

Les deux ministres ont présidé, lundi à Alger, l'ouverture du forum d'affaires algéro-tchèque qui durera deux jours, en présence des hommes d'affaires des deux pays.