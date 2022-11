Soudan: Tribunal des comploteurs du coup d'Etat du 30 Juin 1989 coute deux témoins de l'accusation

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Le témoin de l'accusation Mahjoub Omer Kajo Dhahia, âgé de 64 ans, a dit que la nuit du coup d'État, il était major dans les forces aéroportées, qu'il était sur son lieu de travail et qu'il a appris le coup d'État par le lieutenant-colonel Bakri Hassan Salih, qui lui a dit que l'armée avait décidé à l'unanimité de prendre le pouvoir et que le leader du coup d'État était le Général de brigade Omer Hassan Ahmed Al-Bashir.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 100 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers , représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

