Soudan: Al-Burhan rencontre les Directeurs du Département Africain des Ministères Allemand et Français des AE

Pour sa part, le Directeur du Département Africain au Ministère Français des Affaires Etrangères, a indiqué que la France et l'Allemagne déploient des efforts appréciables pour soutenir le processus de transition au Soudan, en faisant allusion aux conférences tenues à Paris et à Berlin pour soutenir le Soudan pendant la période de transition.

L'Ambassadeur Christoph Retzlaff a déclaré à la presse que l'Allemagne et la France s'engagent à pousser en avant les efforts en cours pour reprendre le processus de transition au Soudan, soulignant la disposition de son pays à soutenir le processus de transition, notant qu'il a transmis ces engagements lors de ses rencontres avec le Président du CST et son adjoint.

Khartoum — Le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire, Général Abdel Fattah Al-Burhan, a rencontré aujourd'hui dans son bureau le Directeur du Département Africain et océan Indien du Ministère Français des Affaires Etrangères, Ambassadeur Christophe Bigot, et le Directeur du Département Africain Subsaharienne et région du Sahel du Ministère Allemand des Affaires Etrangères, Ambassadeur Christoph Retzlaff, en présence du Ministre par intérim des Affaires Etrangères, Ambassadeur Ali Al-Sadiq.

