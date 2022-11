Madagascar: Double homicide - Quatre policiers et huit suspects poursuivis

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Il a bénéficié d'une liberté provisoire, le 14 novembre. Le soir, il aurait payé et envoyé un mercenaire pour exécuter l'inspecteur et la greffière chargée de son dossier. L'un des suspects est également un récidiviste, d'après sa situation pénale. Il a déjà croupi deux fois en prison, avant de se faire arrêter pour ce nouveau forfait. Un autre a été compromis à cause de son véhicule utilisé par les présumés meurtriers. Association de malfaiteurs, assassinat et complicité constituent les charges qui pèsent sur les douze individus concernés. "C'est tout pour l'enquête de la gendarmerie.

Surprise. Un officier de police et ses trois collègues ont été renvoyés au juge d'instruction avec deux Chinois et six autres individus, hier, à Anosy. Ces douze civils sont les présumés coupables de l'assassinat de la greffière et de l'inspecteur des Impôts, survenu le 14 novembre, à Imerinkiasinina. Le pistolet automatique que l'un des policiers a manié pour tirer sur les deux fonctionnaires, a été saisi.

