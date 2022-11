Afrique: Journée mondiale de l'enfance - Le football au cœur de la célébration

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Le jeu Ikal'io, proposé pour la gestion de l'hygiène menstruelle, a été présenté au public. ainsi que toutes les recommandations pour la protection des enfants en ligne et une conscientisation sur le respect de l'environnement. Pour les autres régions, l'UNICEF avec ses partenaires ont véhiculé l'importance d'avoir une identité en incitant les parents à doter leurs progénitures des documents nécessaires dès leur naissance à Fénérive-Est. Du côté d'Ambovombe, il a été mis en exergue les efforts continus pour que la population de toute la région Androy puisse faire face aux aléas du changement climatique, de la sécheresse à l'origine du manque d'eau et de nourriture. Par ailleurs, le Palais de la Reine est aux couleurs de l'UNICEF pendant dix jours pour démontrer l'engagement du pays à soutenir les enfants.

Cette journée mondiale de l'enfance, dimanche, a coïncidé avec l'ouverture officielle de la Coupe du monde au Qatar, le plus grand évènement sportif de la planète. L'UNICEF a ainsi emprunté les valeurs de ce sport fédérateur pour rallier le monde à la promotion des droits des enfants. L'inclusion pour chaque enfant est synonyme de tolérance, mais aussi de respect, de solidarité et d'engagement envers son prochain, un symbole d'unité. Dans la foulée, le chanteur Mirado et la supportrice des droits de l'enfant, Lorah Gasy, ont uni leurs voix pour une mobilisation en faveur des enfants.

" Le foot, pour véhiculer inclusion et équité ", c'est à travers cette thématique que le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) a marqué la célébration de la journée mondiale de l'enfance cette année. Pour cette occasion, un tournoi de foot à 7 mixte a été organisé dans les trois villes à savoir Ambovombe, Fénérive-Est et Antananarivo.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 100 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers , représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.