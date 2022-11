Madagascar: TRAIL - UTCS - Le nombre des engagés doublé

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Le tracé passe par les collines sacrées d'Analamanga, et les courses se font par étapes, en trois jours, donc il faut savoir gérer les efforts", argumente l'ancien champion en triathlon. "La spécificité de cette édition est l'ouverture à l'international. Nous avons invité beaucoup de coureurs étrangers... Outre les invités de marque, des Mauriciens, Américains, Hollandais et Polonais prendront le départ de l'UTCS", annonce Mihoby Andriamaromiadana.

En revanche, la Réunion-naise Libéra Fontaine, classée troisième au Trail du Bourbon, sera bel et bien en lice à l'épreuve de trois jours longue de 142km. Un des grands trailers du pays, Njaka Tsirofo Rasoloarison, un habitué du trail local comme l'Isalo Raid, l'Utop, Mananibohitra, Urban Trail... , participera pour la troisième fois à l'UTCS. "Je suis engagé cette fois au Trail Avaradrano de 47km. Mon objectif est de me préparer à une éventuelle course majeure que je ne veux pas encore dévoiler. Je veux évaluer l'état de ma forme", confie Njaka Tsirofo. "L'UTCS se spécifie par sa formule de randonnée qui conjugue sport et tourisme.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 100 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers , représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.