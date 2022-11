Madagascar: Assemblée nationale - L'opposition houspille la ministre Rabarinirinarison

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

L'élue de Vangaindrano ajoute que si le texte a été remis à l'Assemblée nationale en fin octobre, comme affirmé par le grand argentier de l'Etat, "il n'y a eu que l'exposé des motifs, le corps du texte et le Tome I, et non pas le texte au complet". Le député Naivo Raholdina, membre du groupe parlementaire "Isika rehetra miaraka amin'i Andry Rajoelina" (IRD), assène pourtant que "le projet de loi de finances a bel et bien été déposé à l'Assemblée nationale le 28 octobre. Ceux qui l'ont obtenu tardivement sont les absentéistes". S'adressant à la presse, également, le député Marco Tsaradia, du camp de la majorité, lui aussi atteste que le projet de loi de finances 2023 a été déposé à la Chambre basse, le 28 octobre. Au perchoir de l'institution de Tsimbazaza, sa présidente, Christine Razanamahasoa, a également demandé à ceux qui avaient des doutes sur le moment où le texte budgétaire y a été déposé, de vérifier auprès du bureau des courriers.

Face à la presse, à l'issue de la séance plénière, la ministre Rabarinirinarison assure que le projet de loi de finances 2023, a bel et bien été déposé à l'institution de Tsimbazaza, le 28 octobre. "Le ministère a obtenu un accusé de réception en bonne et due forme. Pour le reste, nous n'entrons pas dans l'organisation interne de l'institution", défend-elle. Devant la presse, également, Eléonore Johasy persiste et signe, pourtant. Elle affirme que le texte n'a été mis à disposition des députés que la semaine dernière.

Le grand argentier de l'Etat a été concis dans son intervention, en effet. En principe, une réplique ou des questions des députés n'étaient pas au programme. Seulement, déroger au plan de déroulement d'une séance plénière, préalablement établie, est la règle à la Chambre basse. La ministre de l'Economie et des finances s'y est, visiblement, préparée. De prime abord, elle et ses équipes ont, également, anticipé la question qui allait être posée, surtout par les députés d'opposition. La membre du gouvernement n'a vraisemblablement pas prévu qu'elle allait devoir faire face à de virulentes invectives.

