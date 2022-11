Madagascar: Développement régionale piscicole - Production de trente kilos de tilapia à Amparahigidro

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Au début, la production a été de dix mille alevins par semaine. Une technique traditionnelle a été appliquée pour obtenir davantage de rendement, dans la production des alevins mâles. Les poissons mâles se développent plus rapidement que les femelles. La méthode biologique est pratiquée : des testicules de chèvres sont broyés et mélangés dans l'alimentation des poissons.

" L'élevage de tilapia est une priorité de la région Boeny. Ce projet permet d'assurer des emplois décents et l'autosuffisance alimentaire, ce qui contribue à la réalisation des 6e et 9e engagements du président de la République. La région soutient les agriculteurs et les paysans ainsi que les projets piscicoles qui s'inscrivent dans le cadre du développement de Boeny. Les engins sont mis à la disposition des associations pour les aider à creuser les bassins ", déclare le DDR. " L'association Aider a bénéficié du soutien de la région qui a mis à notre disposition les engins pour creuser les bassins depuis le 14 mars. Nous rendons grâce à Dieu et nous sommes reconnaissants envers le gouvernorat et la région Boeny.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 100 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers , représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.