Afrique de l'Est: Madagascar-Japon - Renforcement de la coopération bilatérale

Par ailleurs, les deux parties ont discuté de l'extension et du renforcement de la coopération nippo-malgache sur différents domaines d'activité. " Le groupe d'amitié entre le Sénat de Madagascar et son homologue japonais est déjà mis en place, pour ce faire ", a enchaîné le président de cette institution. Par ailleurs, il a saisi cette occasion pour affirmer que la participation de Madagascar à la 27e Conférence des Nations Unies sur le changement climatique (COP27) en Egypte, a été fructueuse. " Nous avons une lueur d'espoir concernant l'accès au financement climatique et au Fonds Vert pour le Climat étant donné que Madagascar a été choisi comme un pays prioritaire. D'autant plus, de nombreux partenaires pour ne citer que la Francophonie et la Présidence de la COP26, ont manifesté leurs engagements à soutenir la Grande île à ce sujet ", a-t-il conclu.

La création d'emplois locaux et l'augmentation des recettes en devises permettant la stabilisation de la monnaie nationale, n'est pas en reste. En outre, " d'autres projets de développement sont également mis en œuvre en partenariat avec le gouvernement japonais, pour ne citer que les travaux d'extension du port de Toamasina afin de recevoir des gros porteurs, et de développer par la suite les échanges commerciaux entre la Grande île et le reste du monde. Mais ce n'est pas tout ! La rénovation des ponts de Mangoro et d'Antsapazana sur la Route Nationale No 2 est également le fruit de la coopération entre Madagascar et le Japon ", a énuméré le président du Sénat Herimanana Razafimahefa. Il est à rappeler que le gouvernement nippon a remis un financement non remboursable portant une valeur de plus de 81 milliards Ar pour réaliser ce projet de réhabilitation de ces deux gros ouvrages contribuant à la fluidité de la circulation sur cette Route Nationale desservant la Capitale et le plus grand port à Toamasina. Les travaux de rénovation de ces ponts sont prévus être achevés en décembre 2023.

La coopération bilatérale entre les deux pays sera renforcée davantage. C'est ce qui ressort de la visite de courtoisie de l'ambassadeur du Japon à Madagascar, SEM Abe Koji auprès du président du Sénat, Herimanana Razafimahefa, hier, au palais de Verre à Anosikely. " Les relations d'amitié entre Madagascar et le Japon, et en particulier avec le Sénat seront ainsi approfondies. Nous discutons d'ailleurs sur ce sujet ", a tenu à souligner cet ambassadeur japonais à cette occasion. Pour sa part, le président d´institution a soulevé que le pays du Soleil Levant contribue énormément au développement socio-économique de Madagascar. À titre d'illustration, la firme japonaise Sumitomo participe à la croissance économique du pays, en tant qu'actionnaire au sein du projet Ambatovy exploitant du nickel et du cobalt qui sont des minerais destinés à l'exportation. En effet, ce lourd investissement dans le secteur minier a de nombreuses retombées socio-économiques pour la nation, pour ne citer que l'augmentation des ressources non seulement pour l'Etat mais aussi les collectivités territoriales décentralisées impactées par le projet.

