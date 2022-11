Madagascar: " Olompirenena fanilo " - Sensibilisation pour l'inscription à la liste électorale

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Notons que la vision d'EISA consiste à la gouvernance démocratique, le respect des droits humains et la participation des citoyens préservés dans un climat de paix en Afrique. EISA est une organisation à but non lucratif dont le siège est à Johannesburg, en Afrique du Sud, où elle a été créée en juin 1996 sous le nom de " Institut Electoral d'Afrique du Sud ". La vision d'EISA est : Un continent africain où la gouvernance démocratique, les droits de l'Homme et la participation des citoyens sont préservés dans un climat de paix. Cette vision s'exécute à travers la mission assignée à l'organisation.

À Sambava, l'ONG AGIRS mène les sensibilisations. Dans le Menabe c'est l'association CODE Menabe qui assure les activités. Les messages portés par ces relais citoyens : " Le moment est arrivé : inscrivez-vous ". Et d'enchaîner " votre participation compte, votre inscription à la liste peut faire la différence ". Pour rappel, ce projet est mis en œuvre avec l'appui technique d'EISA et le soutien financier du PNUD à travers le Fonds Norvégien .

Suite à la formation dont ils ont bénéficié, les " Olompirenena fanilo ", relais citoyens du projet " Femmes et jeunes, acteurs de la consolidation de la démocratie ", se sont rendus sur le terrain. Deux activités de sensibilisation pour l'inscription à la liste électorale des femmes et des jeunes se tiennent actuellement en parallèle.

