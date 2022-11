Madagascar: Janga Ratah - Le précurseur de manganja mal en point

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

À titre de rappel, Ratah François a hissé haut le drapeau malgache dans la région du Sud-Ouest de l'Océan Indien. Les îles voisines, en l'occurrence, Mayotte et La Réunion connaissent ses chansons. Les habitants de ces départements français, ayant des ascendants malgaches, certifient que la musique de l'artiste les transporte. Effectivement, le son de l'accordéon retrace le chemin parcouru par leurs ancêtres. Janga Ratah compose la musique de l'âme. Et grâce à lui, la sonorité manganja résonne. Ce rythme du terroir que pratiquent les bouviers au fin fond de la brousse de Vohémar, où l'interprète de Berimorimo a puisé ses inspirations. En outre, il a également mis en avant la culture de la partie Nord-Est de la Grande-Ile. Depuis 2016, il n'a pas posé ses valises. Il a effectué des tournées à l'extérieur des frontières malgaches, notamment en France pour offrir un concert à la diaspora malgache. Une rencontre inoubliable !

Il est sur un lit d'hôpital de Befelatanana depuis quelques semaines. La formation d'Iharana demande de l'aide à ses convaincus. Des annonces ont circulé sur les réseaux sociaux, dédiées aux artistes et surtout à tous les inconditionnels qui ont dansé sur ses rythmes du manganja et du salegy.

