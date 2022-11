Madagascar: TOAMASINA - Ouverture dans le calme de la campagne de litchi

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Toamasina vit au rythme du plus grand évènement économique de l'année depuis hier. Comme prévu, la campagne de litchi a débuté ce mardi à 16 heures dans la capitale du Betsimisaraka. Mais bien avant, une file de voitures remplies de litchi faisait déjà la queue à l'entrée de la ville, aussi bien sur la Route nationale cinq que sur la deux. "La pluie qui a beaucoup tombé le matin à Foulpointe et ses environs a retardé le début de la collecte dans la zone nord, ce qui fait que les premières cargaisons arrivées à Toamasina venaient surtout de la zone sud comme Brickaville", explique un collecteur, présent à Toamasina qui salue également les travaux d'urgence réalisés ces derniers jours pour traiter les points noirs sur la route.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 100 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers , représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.