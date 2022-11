Madagascar: Cause de l'autisme - L'égalité numérique fortement mobilisée

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Toutes ces initiatives s'inscrivent dans le cadre d' actions de réduction de la fracture numérique, d'amélioration de l'accès à l'éducation grâce au numérique et le développement de l'éducation inclusive à Madagascar, aux côtés du ministère de l'Education nationale, en faveur de l'égalité numérique, et en faveur d'une société plus inclusive.

C'est dans cet esprit, et afin de soutenir les efforts consentis par cette association, que les deux fondations lui ont offert un lot d'équipements informatiques composé de 10 unités centrales reconditionnées, ainsi que des accessoires (écran, clavier et souris).

Il leur a été évident que le numérique facilite les apprentissages et permet l'insertion et l'inclusion, tout en étant incontournable pour trouver de l'aide ou se former à l'autisme.

Créée à l'initiative de parents d'enfants à difficultés d'apprentissage, l'association a mis en place à Androhibe ce centre de regroupement scolaire spécialisé destiné à offrir une éducation adaptée à ces enfants. Le centre ambitionne de rétablir la confiance des enfants qu'il prend en charge, en leur offrant une assistance spécifique afin qu'ils puissent devenir autonomes. Le centre déploie également des efforts non négligeables afin de former les enfants dans le domaine de l'informatique.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 100 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers , représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.