Madagascar: Football - Dons de l'UEFA pour Talenta School Ampahimanga

" Nous ne pouvons que remercier assez l'UEFA foundation for children, PasseSports Océan Indien, mais aussi tous nos partenaires qui sont toujours là depuis le début du programme. L'objectif reste toujours le même : le football pour le développement durable et inclusif ", a fait savoir Miora Rajaonesy, président fondateur du Talenta School Ampahimanga.

Les dons sont destinés, en grande partie, aux joueurs participants au tournoi Talenta League's, qui est le premier vrai championnat des jeunes en milieu rural. La joie était au rendez-vous pour tous les enfants qui ont pu, chacun, avoir un ballon. Après le championnat pour les U15 qui se déroule actuellement, la saison 2023 sera encore plus complète avec l'organisation des trois autres catégories à savoir les U13 (foot à 7), U15 (foot à 9) et U17 (foot à 11).

