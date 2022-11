Madagascar: Imagerie médicale - L'Institut Médical de Madagascar se dote d'une IRM

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Cette technique d'imagerie médicale de coupe présente diverses particularités. La rapidité des résultats des diagnostics a été avancée lors de la présentation d'hier. " Avec cette technique, il faut entre 15 et 45 minutes, voire une heure, pour avoir les résultats ", a expliqué le Dr Dama Janick, directeur médical adjoint auprès de l'institut Médical de Madagascar. Correspondant en une technique d'imagerie de référence, l'IRM se démarque également par son caractère " non invasif ". Par ailleurs, comparé au scanner (même si cela n'a pas lieu d'être étant donné la complémentarité entre les deux procédés), l'IRM permet d'obtenir des images anatomiques et fonctionnelles d'un patient. Cette technique permettrait également de " déceler diverses pathologies, de distinguer de très petites structures et de différencier correctement les tissus ".

" Le diagnostic fourni par l'imagerie par résonance magnétique est plus détaillé que celui du scanner ". C'est ce qui a été annoncé lors d'une conférence de presse organisée dans les locaux de l'Institut Médical de Madagascar (IMM) lors de la présentation d'une nouveauté en matière d'offre de service auprès de cet institut, hier. En effet, cet établissement hospitalier a élargi ses services en impliquant l'imagerie par résonance magnétique ou IRM. Ce qui, " en plus d'autres avancées à venir, s'inscrit dans la révolution en matière d'offres de services et de soins médicaux dans la Grande île ", s'exclame le président-directeur général de l'IMM.

