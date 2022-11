Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 23 Novembre2022

Côte d’Ivoire : Attentat terroriste de Grand-Bassam- Le procès s’ouvre le 30 Novembre 2022

Selon Abidjan.net, le procès de l’attentat terroriste de Grand-Bassam s’ouvre le 30 novembre 2022 au Tribunal de première instance d’Abidjan.

Côte d’Ivoire : Gouvernance- Des agents outillés à la gestion des biens de l’Etat

Les ordonnateurs et responsables de programmes de gestion des biens de l’Etat ont été formés sur la comptabilité des matières. La direction du patrimoine de l’Etat, sous l’égide du ministère du Budget, tient à Abidjan du 22 au 24 novembre 2022, un séminaire de formation à l’endroit des responsables des structures de l’Etat, issus des Etablissements publics nationaux, des institutions de l’administration centrale. Durant trois jours, des travaux séquentiels seront organisés à l’intention de près de 100 auditeurs à Cocody en présence de M. Konan Gnamien, sous-directeur de l’évaluation de la comptabilité des matières, représentant le directeur du patrimoine de l’Etat, Ali Sissoko. (Source : Apa)

Mali : Aide au développement - La France et le Mali à couteaux tirés

Selon Apa News, la France et le Mali jouent les prolongations dans leur crise diplomatique. La réponse du Mali n'a pas tardé suite à l'annonce de la suspension de l'aide française au développement destiné à ce pays d'Afrique de l'Ouest. Bamako a décidé d’«interdire avec effet immédiat toutes les activités menées par les Ong opérant au Mali sur financement ou avec l'appui matériel ou technique de la France, y compris dans le domaine humanitaire ». Selon le communiqué du 21 novembre signé du Premier ministre par intérim de la transition, le colonel Abdoulaye Maïga, cette décision du gouvernement respecte les « principes définis par le gouvernement » articulés autour « de la souveraineté du Mali », du « respect des choix des partenaires opérés par le Mali » et « la prise au compte des intérêts du peuple malien dans les décisions ».

Sénégal : Hôpital fann de Dakar – Vive tension entre médecins et forces de l’ordre.

Les forces de l'ordre se sont opposées à la tenue de la marche de l'association des médecins et internes des hôpitaux du Sénégal qui devait se tenir au sein de l'hôpital Fann. « Nous dénonçons l’attitude du préfet de Dakar à qui dans un premier temps, nous avions déposé une demande de marcher, le préfet nous a notifié son interdiction. Nous avions réintroduit une nouvelle demande ce jour pour une autre marche, le préfet a délibérément violé la loi en interdisant une fois de plus cette marche. Ce qui est une violation flagrante de la loi et de la constitution sénégalaise qui garantit à tout citoyen le droit à la marche » (Source : adakar.com)

Burkina Faso : sécurité alimentaire- Suspension de l’exportation de certains produits céréaliers

Le gouvernement vient de suspension de l’exportation de la farine de céréales dont le mil, le maïs et sorgho. Ce sur toute l’étendue du territoire national. « En tout état de cause, tout contrevenant à cette décision s’expose à des sanctions conformément à la réglementation en vigueur. », précise une note gouvernementale. (Source : Burkina24)

Benin : Réunion Initiative d’Accra : Tête-à-tête Patrice Talon-président du Conseil Européen

Charles Michel, président du Conseil Européen et Patrice Talon, président de la République ont échangé, le 22 novembre 2022 à Accra (Ghana), en marge de la réunion des chefs d’Etats et de gouvernement de l’Initiative d’Accra.Sécurité, croissance économique, formation professionnelle et création d’emplois sont les sujets au centre des échanges tenus, le mardi 22 novembre 2022, à Accra au Ghana, entre le président béninois Patrice Talon et Charles Michel, président du Conseil Européen. La rencontre s’est tenue en marge de la conférence internationale sur l’Initiative d’Accra. Elle rassemble les chefs d’Etat et de gouvernement du Bénin, Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, Ghana et du Togo pour endiguer la progression des groupes jihadistes vers les pays du Golfe de Guinée. (Source : acotonou.com)

Togo : "Artmésiamé 2022"- Un échange de styles et techniques artistiques à Lomé

Neuf artistes venus de la France, de la Côte d’Ivoire, du Burkina Faso et du Togo partageront leurs expériences et styles de création d’œuvres plastiques durant deux semaines dans la capitale togolaise. Lancé en 2020 en pleine crise sanitaire de la Covid-19, le projet artistique "Artmésiamé" (contraction du mot Art et du vocable '‘tout le monde’' -amesiame- en langue locale du Togo) connaîtra une troisième édition beaucoup plus éclatante en 2022 en termes de mobilisation. ( Source : alome.com)

Niger : Energie - La Nigelec prévoit la mise en service d’une centrale photovoltaïque en mai 2023

La Société nigérienne d'électricité (Nigelec), prévoit la mise en service de la centrale photovoltaïque de Gorou Banda au plus tard en mai 2023. Selon la societé, les travaux de construction de la centrale solaire photovoltaïque de 20 MW vont bon train sur le plateau de GorouBanda.La mise en service de cette centrale photovoltaïque, d’un coût approximatif de 20 milliards de Fcfa, financé avec l'appui de l’Union Européenne et l' Agence Française de Développement (Afd) permettra à à la Nigelec d'accroître ses capacités de production pour faire face aux besoins croissants en énergie électrique de la Zone du fleuve représentant à elle seule 70 % de la demande d’énergie électrique. (Source : Niamey.com)

Tchad : Attaques terroristes- Une dizaine de militaires tchadiens ont été tués

Une dizaine de militaires tchadiens ont été tués mardi dans une nouvelle attaque jihadiste dans la région du lac Tchad, repaire des groupes Boko Haram et Etat islamique en Afrique de l’Ouest (Iswap), qui s’en prennent régulièrement aux militaires et aux civils. Ce nouvel assaut survient 10 jours après une tournée dans la zone du président, le général Mahamat Idriss Déby Itno, qui y avait proclamé publiquement, non loin des lieux de l’attaque, que les jihadistes « aujourd’hui » n’avaient « plus la force de s’attaquer aux casernes » et ciblaient désormais « la population et ses biens ».( Source : Afp)

Centrafrique : Santé- La Banque mondiale offre du matériel

La banque mondiale offre au gouvernement centrafricain des matériels biomédicaux et des médicaments dans le cadre du projet Seni. Le Président Faustin Archange TOUADERA a reçu des matériels biomédicaux et des médicaments dans le cadre du projet Seni. Dans sa vision d’offrir aux populations Centrafricaines, des soins de qualité, le Président Faustin Archange TOUADERA ne ménage pas ses efforts à travers le gouvernement, pour négocier et obtenir des partenaires financiers et techniques des financements nécessaires à la mise en œuvre des projets sanitaires.( Source : Abangui.com)

Rdc : Rébellion- Le M23 capturent un chef militaire congolais

Selon Apa, la capture d'un officier supérieur congolais par le M23 risque de compromettre les chances d'un cessez-le-feu entre le groupe rebelle et les forces armées de la République démocratique du Congo. Les rebelles du M23 ont capturé un officier supérieur des Forces armées de la République démocratique du Congo (Fardc) au cours des combats qui se sont déroulés mardi près de la frontière avec le Rwanda, ont rapporté les médias locaux citant le communiqué des insurgés congolais.

Gabon : Activités des activités politiques - Douzième congrès du Pdg le 23 décembre

Le parti démocratique gabonais va organiser du 23 au 24 décembre 2022, son douzième congrès nationale à Libreville en vue des préparatifs des prochaines échéances électorales de 2023.Selon une annonce du Secrétaire général du Pdg Steeve Nzegho Dieko, le parti d’Ali Bongo Ondimba va organiser un congrès en décembre. Source : journal du Gabon)