Afrique: Digitalisation de l'agriculture - Abidjan abrite l'Agri-Tech Tunisienne durant une semaine

Il n'a point manqué de souligner que le ministère s'était auparavant engagé dans ce sens, de sorte à moderniser et à rendre plus dynamique notre agriculture. C'est pourquoi a-t-il soutenu que la Côte d'Ivoire se réjouit donc de la tenue de ce forum qui s'inscrit dans cette veine. Ainsi il a déclaré ouvert la semaine de l'Agri -Tech Tunisia.

Il a notamment, signifié que la digitalisation de l'agriculture est la bienvenue pour les producteurs car, elle constitue un atout majeur pour le développement de l'agriculture en Côte d'Ivoire. Elle permettra aux différents acteurs dudit secteur de pouvoir gagner du temps en étant plus efficace et pourront mieux rentabiliser leur production grâce à l'expertise qu'ils recevront durant cette semaine de l'agro- digitalisation.

Poursuivant, le Directeur Général a confié que l'objectif principal est de créer des passerelles entre deux mondes qui se connaissent peu : celui de la technologie et celui de l'agriculture D'où selon lui les entreprises agricoles ouest-africaines ont besoin de ces technologies pour mieux affronter la concurrence sur le marché et assurer la durabilité de leurs productions.

Cette structure est accompagnée dans cette tâche par ses partenaires que sont l'Union Européenne, Expertise France et Innov'i-EU4 Innovation. Également 6 entreprises tunisiennes expertes en technologies ont décidé d’accompagner les acteurs du secteur agricole ivoirien.« Nous nous sommes positionnés depuis quelques années déjà dans le secteur très porteur et innovant de l'Agri-Tech que ce soit en Afrique ou au Moyen-Orient '', a souligné Wallid GADDAS, Directeur Général de Stecia International.

