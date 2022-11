Gabon: Les Mamboundouistes font le point de l'actualité politique du moment

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Enfin, les MAMBOUNDOUISTES invitent au plus haut point le Chef de l'Exécutif à adhérer à cette démarche afin de garantir la bonne préparation et la bonne organisation des élections apaisées, gage d'une paix durable dans notre pays.

Il convient de souligner que cette rencontre entre l'opposition et le Président de cette haute juridiction a été l'expression concrète de la volonté exprimée et affichée des deux parties d'améliorer le processus électoral dans notre pays. Notons que cet objectif convergeant a conduit le président de la Cour Constitutionnelle à prendre l'engagement de transmettre les suggestions de l'opposition aux autorités compétentes.

C'est dans cet esprit qu'une rencontre de haut niveau a eu lieu le 22 juin 2022 entre une délégation des représentants des partis politiques de l'opposition et le Président de la Cour Constitutionnelle qui avait essentiellement débouchée sur la remise d'un mémorandum contenant les propositions allant dans l'objectif d'améliorer le processus électoral, afin d'avoir des élections transparentes, crédibles et apaisées qui sortiraient notre pays des cycles des contestations des résultats électoraux.

Dans moins d'un (01) an, notre pays connaîtra l'organisation des élections générales, dont la majeure demeure l'élection présidentielle pour laquelle, les gabonais attachent du prix.En effet, conformément aux dispositions de l'article 11 de la constitution, l'élection présidentielle est prévue avoir lieu en août 2023 et, verra le choix de celui qui conduira à la gestion du pays.

A cet effet, les MAMBOUNDOUISTES estiment que le Président de la première Institution parlementaire doit pouvoir aller plus loin en interpellant chaque Membre du gouvernement pour des questions orales, afin d'éclairer et d'édifier les populations sur le niveau de l'exécution de leurs feuilles de routes, tenant lieu de la déclaration du discours de politique générale du premier Ministre devant la représentation Nationale en vertu des dispositions de l'article 61 alinéa 1er de la constitution.

A cet effet, les MAMBOUNDOUISTES par la voix de leur Président, présentent à monsieur Lambert Noël MATHA, Ministre d'État, Ministre de l'intérieur et à l'ensemble de sa famille, leurs condoléances les plus sincères en cette éprouvante circonstance.

