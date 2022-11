Gabon: " Un choix politique non assumé " s'indigne Raymond Ndong Sima

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

On prépare le sempiternel discours du président trompé par ses collaborateurs alors qu'en réalité, on n'a rien budgétisé tout ce temps pour Oyem, ni pour la province et qui sait combien a été décaissé dans ces budgets ? Mais c'est connu, le Woleu-Ntem intéresse toujours à la veille des échéances électorales.

Il faut être de mauvaise foi ou tout simplement lâche pour ne faire ce constat et pour ne pas comprendre qu'Ali poursuit depuis 2009, une stratégie de strangulation du Woleu-Ntem. Alors à la veille de son arrivée, on fait mine de s'activer et on planifie le saupoudrage des interventions en proposant par exemple de refaire 1,8 km qui s'inscrivent dans une campagne électorale anticipée.

C'est donc un fait et non une accusation gratuite que le président Ali Bongo Ondimba a décidé, en réponse à ses mauvais résultats électoraux dans cette ville et dans cette province, de ne rien y faire et de laisser toutes les infrastructures publiques s'y dégrader. Chacun peut constater qu'en 14 ans :

3) la ville d'Oyem subit de façon croissante coupures et délestages intempestifs depuis de nombreuses années ce qui, parmi les nombreuses conséquences, expose ses habitants à la consommation de produits avariés et donc à de graves maladies (c'est un autre fait).

