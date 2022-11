Cote d'Ivoire: Insertion professionnelle- Lancement officiel de Trace Academia à Abidjan

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Les objectifs visés sont d’emmener les jeunes en situation de décrochage scolaire ou professionnel vers la formation et l’emploi, et de sensibiliser les nouvelles générations à la diversité des métiers et des secteurs d’activité. Il s’agit de les accompagner dans leur orientation et réussite professionnelles.

Trace Academia est une application innovante de formation en ligne, gratuite et illimitée, offrant des cours et des certifications consacrés à l’emploi, à l’entrepreneuriat et aux compétences non techniques. Son lancement matérialise une convention cadre de 3 ans, signée le 5 juillet 2022, avec la mise à disposition sur ladite application de cours et certificats coproduits avec le ministère.

Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l’Insertion professionnelle et du Service civique, Mamadou Touré, a procédé, le lundi 21 novembre 2022 à Abidjan-Treichville, au lancement officiel de Trace Academia en Côte d’Ivoire. C’était en présence de la ministre de l’Education nationale et de l’Alphabétisation, Mariatou Koné. Rapportent des sources officielles à Abidjan.

