Cameroun: Geoffray Oudot retenu pour porter le cinéma africain au cœur d'Hollywood

Geoffray est aussi un mannequin qui défilera l'an prochain lors du défilé de Mason Ewing à Los Angeles aux États-Unis." Geoffray a toujours été passionné par le cinéma, ça a toujours été l'un de ses grands rêves. C'est aussi pour ça que je lui ai proposé de jouer dans mon prochain film tourné aux États-Unis qui s'appelle Dance with the stars. Ça se passe dans les années 1960 dans une ville appelée Duluth et c'est tiré de faits réels. Ça parle de ce qu'ont subi les Noirs aux États-Unis. "

Il a l'art de dénicher les talents, et son dévolu s'est jeté sur Geoffray Oudot. Né à Paris et âgé seulement de 20 ans, il a su impressionner Mason Ewing qui entend l'intégrer dans un effectif de comédiens américains, français et camerounais retenus pour ce tournage qui redémarre très bientôt dans la cite balnéaire de Kribi au Cameroun. Geoffray Oudot jouera le rôle de Christopher Martel. Il est le cadet d'une famille de trois garçons.

C'est désormais au cœur du cinéma américain qu'il travaille sur la sortie du très attendu long métrage intitulé Coup de Foudre à Kribi 2.0.Mason est un professionnel de l'art et du cinéma, talentueux, perfectionniste et visionnaire.

