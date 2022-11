Gabon: "BGFIBANK responsable de la disparition 1.499.182.155 FCFA du compte de l'Etude Alfred Bongo Ondimba" selon la Cour d'Appel

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

L'avocat de l'Etude Alfred Bongo Ondimbaa fait savoir pour le rappeler, que le 25 janvier 2022, la société BGFI Bank avait été condamnée à rembourser la somme disparue du compte et au versement des dommages et intérêts au profit de son client à hauteur de 800 millions de dommages et intérêts.

L'avocat conseil de l'Etude Alfred Bongo Ondimba, Me Pie Makanga Missamou, a rappelé à des fins utiles, les dispositions de la décision rendue par la Cour d'appel du 11 août 2022. Elles disposent que :" Vue l'arrêt du 25 janvier 2022 qui a déclaré recevable en la forme l'appel interjeté par l'Étude Alfred Bongo Ondimba et confirmé au fond le jugement du 05 janvier 2021 y évoquant dit et juge de la disparition de la somme 1.499.182.155 FCFA du compte de l'Etude Alfred Bongo Ondimba incombe à la BGFI".

Quand les choses paraissent obscures, le besoin de les éclairer devient une nécessité, pourrait-on être tenté de comprendre au vue du point de presse animé par Me Pie Makanga Missamou et sa collègue dans l'affaire qui oppose leur client, l'Etude Alfred Bongo Ondimba à la société BGFI Bank. Cette affaire judiciaire ne semble pas connaitre son épilogue. Le procès qui oppose les deux parties dure depuis 7 ans déjà, le temps d'un mandat présidentiel au Gabon.

Me Pie Makanga Missamou et sa collègue, avocats commis dans l'affaire qui oppose la société BGFI Bank au Conseil d'Alfred Bongo Ondimba, ont animé un point de presse ce mardi 22 novembre 2022 à Libreville. L'avocat a, au cours de ce point de presse, indiqué que la Cour d'Appel de Libreville a rendu la décision qui condamne BGFI sur la disparition le 13 mars 2015 de la somme de 1.499.182.155 FCFA du compte de l'Etude Alfred Bongo Ondimba.

