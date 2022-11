Algérie: Tlemcen - Exposition internationale de l'enluminure et de la miniature

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Il a participé à de nombreuses manifestations nationales et internationales et a décroché de nombreux prix.

L'artiste algérien, Ahmed Khalili de Skikda participe à cette exposition avec deux toiles. La première, intitulée "Harraga", raconte le phénomène de l'immigration clandestine et la seconde, intitulée "Concert de musique", traite de la vie sociale, culturelle et artistique à la Casbah d'Alger.

L'artiste qui compte une expérience de 34 ans dans ce domaine a participé à une conférence, organisée dans le cadre du festival, sur les Grandes écoles de l'enluminure et de la miniature dans le monde musulman et présenté à l'occasion l'Ecole perse à laquelle il appartient et animé plusieurs ateliers.

Des dizaines de tableaux artistiques, de différents formats, signés par des artistes talentueux nationaux et étrangers issus de plusieurs pays (Turquie, Iran, Afghanistan, Inde, Pakistan...etc), et représentant plusieurs écoles d'art islamique, y sont exposés. Le miniaturiste iranien Mohsen Aghamiri, a participé à l'exposition avec sept toiles traitant de concepts religieux et philosophiques.

TLEMCEN-Plusieurs artistes algériens et étrangers prennent part à une exposition collective sur l'enluminure et la miniature organisée dans le cadre de la 12e édition du Festival culturel international de la miniature et de l'enluminure qui se tient à Tlemcen depuis le 19 novembre.

