Afrique: 90e session du Conseil scientifique de l'Aae - Le continent à la recherche de solutions propres à ses problèmes

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Il a rappelé que les questions de l'eau et de l'assainissement sont longtemps restées des équations difficiles à résoudre en Afrique, Dr Papa Samba Diop, président du Conseil scientifique et technique, que cela ne devrait plus être d'actualité.

Pour faire avancer les questions de l'eau et d'assainissement, il a proposé aux experts de lancer « l'initiative de l'eau et de l'assainissement d'Abidjan » que la Côte d'Ivoire pourrait porter sur le plan international. « Il est grand temps pour l'Association africaine de l'eau à travers son Conseil scientifique et technique, de s'impliquer dans le processus de la Cop », a indiqué Sylvain Usher, Directeur exécutif de l'Aae. Et ce, pour présenter les défis spécifiques au secteur, afin d'espérer aux « solutions propres à nos problèmes »

A l'en croire, le 21e Congrès international et exposition de l'Aae et ainsi que la 7e Conférence sur la gestion des boues de vidange de Fsma y prévus du 19 au 23 février 2023 est une réponse à toutes ces préoccupations. Pour lui, il primordial que les experts africains se retrouvent, afin d'évaluer la nature du secours et coordonner leur mise en place pour le bien-être des populations africaines. Ces assises, dira-t-il, devront être l'occasion de finaliser le volet scientifique afin que les solutions éprouvées pour l'amélioration des services d'eau et d'assainissement des populations africaines soient présentées au 21e congrès.

Évoquant les raisons liées à « une démographie non maitrisée, une croissance des grandes villes, plus rapide et plus importante que prévue, des pollutions toujours dangereuse »

Ce, en présence du ministre ivoirien de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Bouaké Fofana et placée sous l'égide sous l'égide de la Société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire (Sodeci). A cet effet, le Directeur général, M. Ahmadou Bakayoko s'est réjoui de la confiance faite à la Côte d'Ivoire pour la tenue des assises. « Les défis à relever pour favoriser l'accès à l'eau potable et aux services d'assainissement à tous, sont prépondérants mais pas insurmontables », a-t-il indiqué à l'ouverture de ces assises. Avant de saluer la présence des délégués à Abidjan pour l'identification et la mise en œuvre de solutions idoines afin de sortir le continent des difficultés en matière d'eau et d'assainissement.

La cérémonie d'ouverture de la 90e session du conseil scientifique et technique de l'Association africaine de l'eau a eu lieu le 21 Novembre 2022 à Abidjan-Plateau. Session placée sous le thème : «Systèmes, approches et outils innovants pour accélérer l'accès à un service durable d'eau et d'assainissement pour tous».

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 100 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers , représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.