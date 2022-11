Egypte: Quatre MoU et accords dans les domaines des transports ferroviaires

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

La signature de l'accord en cours reflète la volonté de l'État de mettre en œuvre des projets de transports verts collectifs, de compléter le réseau de métro et de mettre en œuvre la ligne 6 pour préserver l'environnement et réduire la pollution environnementale, a-t-il précisé.

Il a également assisté à la signature d'un accord-cadre entre l'Autorité nationale des tunnels et la société française "Alstom Transport SA", concernant les systèmes ferroviaires, la fabrication et la fourniture de wagons pour le projet de la ligne 6 du métro du Grand Caire.

M. El-Wazir a indiqué que l'académie visait à former et à qualifier des ingénieurs pour suivre le rythme de la technologie avancée dans ce domaine et répondre aux besoins du marché du travail requis par les projets de transport vert actuellement mis en œuvre dans le pays.

Le ministère des Transports a signé, vendredi, quatre mémorandums d'entente (MoU) et accords-cadres dans le domaine des chemins de fer, du métro et de la traction électrique avec de grandes entreprises internationales spécialisées, en marge des activités de la session "des solutions innovantes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre à travers les projets de transport" tenue lors de la journée des solutions, dans le cadre de la conférence sur le climat "COP27".

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 100 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers , représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.