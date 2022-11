Soudan: Daglo s'adresse à la session de clôture des réunions des Services de Renseignements

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Dans son discours aujourd'hui devant la session de clôture des réunions des services de sécurité et de renseignements dans la région des Lacs, il a indiqué que le formidable développement dont le monde voit a rendu les défis transnationaux, plutôt transcontinentaux, car aucun pays ne peut travailler seul, isolé des autres pays, a-t-il noté : "Au Soudan, nous avons nos défis, sur lesquels nous travaillons, nous nous efforçons de les traiter à travers un accord entre nous, comme Soudanais, menant à des élections libres et équitables, et établissant les piliers de l'État, afin que nous puissions investir les ressources abondantes de notre pays.".

Khartoum — Le Vice-Président du Conseil de Souveraineté Transitoire, Lieutenant Général Mohamed Hamdan Daglo, a affirmé que les services de renseignements sont la pointe de la lance dans la détection précoce des menaces et la prise des mesures nécessaires pour les limiter et assiéger leurs effets, et ils portent une grande responsabilité, qui exige une préparation et une formation spécifique pour ses employés.

