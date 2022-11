Ile Maurice: Prix des carburants | Huitième jour de grève de la faim - Appel urgent au PM

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Pour Raouf Khodabaccus, le ministre du Commerce est aussi à blâmer car "il se déclare aveugle et sourd à cette requête". Il demande aussi aux citoyens de se montrer un peu plus solidaires envers le gréviste car il fait cette démarche pour la population dans son ensemble. "Il ne faut pas juste déverser sa colère sur les réseaux sociaux ou dans sa maison. Il faut soutenir Nishal Joyram." La meilleure façon pour le faire est de participer à une marche pacifique qui se tiendra dans les rues de Port-Louis, ce samedi, à partir de 14 heures. C'est l'appel que lance Jayen Chellum.

"Il ne faut pas oublier qu'il est un citoyen comme n'importe qui et est père de famille. Il a essayé de communiquer avec les autorités pour que celles-ci puissent revoir le prix du carburant, sans succès. Une grève de la faim, c'est le dernier recours qu'une personne peut avoir", soutient le Dr Vasantrao Gujadhur. Le médecin précise qu'une prise de sang a été effectuée sur Nishal Joyram et que les résultats sont attendus. "Mais il est déterminé à aller jusqu'au bout. J'espère que le PM va écouter ses doléances."

