Somalie: L'Auditeur général épingle la gestion financière de l'ancien gouvernement

Cinq millions de dollars ont été déposés sur un compte autre que le " compte unique " du Trésor. Treize millions de dollars ont été dépensées alors qu'ils n'avaient pas été prévus dans le budget annuel de l'État. Et enfin, une centaine de contrats, pour un montant de quatorze millions de dollars, ont été conclus sans aucune justification auprès de ses services. Le ministère somalien des Finances, toutefois, a promis d'étudier le rapport de l'Auditeur général et de lui répondre rapidement.

Les graves anomalies relevées, mardi 22 novembre, en direct à la télévision, par l'Auditeur général somalien, Mohamed Ali Afgoye, sont de plusieurs ordres. D'abord, il y a ces 96 millions de dollars américains, plus les 14,6 millions d'intérêts, empruntés à la Banque centrale et au Fonds monétaire international, et pour lesquels il n'existe de traces ni d'un accord d'emprunt, ni d'une approbation parlementaire, comme la loi l'exige.

