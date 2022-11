Algérie: Conférence à Alger sur la protection du patrimoine matériel et des biens culturels

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

De son côté, Mme Gerstenblith, également universitaire et directrice de l'Art et des Musées à l'Institut DePaul de Chicago, a présenté un exposé détaillé sur les méthodes de reconnaissance et de contrôle utilisées pour l'identification et l'authentification des biens culturels en attente d'être restitués, avant de répondre aux questions des participants.

Rappelant que cette conférence intervenait dans le cadre des travaux communs de recherche des voies et moyens à mettre en œuvre pour préserver et valoriser l'héritage culturel, conformément aux orientations du Président de la République M. Abdelmadjid Tebboune, la ministre a rappelé que l'Algérie a toujours répondu favorablement à toute initiative entrant dans "le cadre de la coopération internationale en vue de consolider les stratégies de préservation et de protection du patrimoine culturel matériel, à tous les niveaux, locaux, régionaux et internationaux".

Programmée suite à la rencontre de présentation, en mai 2022 à Alger, d'un photo-guide numérique, la conférence a été ouverte avec l'allocution diffusée par visio-conférence, de la ministre de la Culture et des Arts Soraya Mouloudji, qui est revenue sur le mémorandum d'entente entre l'Algérie et les Etats-Unis, dans ce domaine signé le 19 août 2019 et la "stratégie de l'Algérie en matière de lutte contre le trafic illicite des biens culturels".

Accueillie à l'Auditorium du palais de la Culture Moufdi-Zakaria à Kouba, la conférence a réuni l'experte américaine en législation des patrimoines culturels, Patty Gerstenblith et les représentants des parcs culturels nationaux, des différents corps constitués spécialisés, et du ministère de la Justice.

