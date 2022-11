Algérie: Signature d'une convention entre les secteurs de l'Enseignement supérieur et de la Culture

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

"L'économie nationale a besoin aujourd'hui d'accorder de la valeur ajoutée en soutenant des projets créateurs de richesse, notamment dans l'espace universitaire, compte tenu de ses compétences scientifiques, de ses laboratoires de recherche et de ses capacités humaines dans diverses spécialités", a-t-elle ajouté, soulignant la nécessité "d'investir dans la créativité des étudiants universitaires et des chercheurs et de convertir les idées et les innovations en produits palpables".

De son côté, Mme Mouloudji a indiqué que son secteur œuvre à l'encouragement des capacités dans leurs "différence et diversité" et valorise la coopération et le partenariat afin de "construire l'Algérie nouvelle selon l'approche du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune".

Cette convention, signée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique,Kamel Baddari, et la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, s'inscrit dans le cadre des démarches visant à accompagner les étudiants dans la création de leurs start-up, à partir de leurs projets de recherche.

ALGER — Une convention de partenariat a été signée, mardi à Alger, entre le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et de la Culture et des Arts, dans le but de protéger les idées innovantes et les projets des étudiants convertibles en start-up.

