Afrique: Opposition - Malaise au sein du BP du MMM

L'opération de débauchage des membres de l'opposition se poursuit. Cette fois, c'est le MMM qui perd six membres de son comité régional dans la circonscription no 1, soit Port-Louis-Ouest/Grande-Rivière-Nord-Ouest. Ceux qui ont quitté le navire affirment que leur démarche est motivée par le fait que le parti mauve ne leur inspire plus confiance. Réagissant à ces démissions, le secrétaire général du MMM, Rajesh Bhagwan, montre du doigt les agissements d'un secrétaire parlementaire privé. "Voilà encore une opération 'asté-vandé'. Laissez-les profiter des propositions qui leur ont été offertes, mais ce ne sera pas pour longtemps."

Celui-ci lui a alors reproché de ne pas avoir tous les détails, et a haussé le ton. Il a affirmé ne plus comprendre pourquoi et comment le leader du MMM accorde toujours le bénéfice du doute à l'autre député qui va s'ingérer dans les autres régionales.

