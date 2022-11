Tunisie/Maroc: Groupes E et F | 1ère journée - Du lourd pour les Lions de l'Atlas

La Belgique en roue libre ? L'Espagne pas à l'abri face au Costa Rica.

On enchaîne avec les matchs des groupes E et F aujourd'hui où on enregistre l'entrée en lice du Maroc au révélateur de la Croatie, de l'Allemagne aux prises avec le Japon, de l'Espagne opposée au Costa Rica et enfin de la Belgique à l'épreuve du Canada. Dès 11h00 donc, volet groupe F, les Lions de l'Atlas vont se mesurer à l'équipe aux Damiers, un adversaire redoutable et toujours coriace lors des phases finales. Avantage aux Croates qui ont fière allure avec les Stanisic, Lovren, Gvardiol, Juranovic, Brozovic, Pasalic, Kovacic, Kramaric, Perisic et le talentueux Luka Modric.

Cependant, les coéquipiers du gardien Livakovic auraient tort de prendre le Maroc à la légère, sachant que l'équipe Chérifienne est composée de joueurs valeureux et pour la plupart rompus au haut niveau. En clair, autour du portier Yassine Bounou, Hakimi, Ziyech, En Nesyri, Boufal, Dari, Saïss, Mazraoui-Amrabat, Ounah et Ezzalzouli ont le potentiel nécessaire pour contrer une sélection croate qui veut se rappeler au bon souvenir de son épopée de 2018 avec une mémorable finale perdue devant la France. L'autre explication du groupe F mettra aux prises les Diables Rouges aux "Canucks".

Forcément et même logiquement, la Belgique part favorite, alors que le Canada se limiterait à résister. Qui sait cependant, les Borjan, Buchanan, Vitoria, Miller, Johnston, Davies, Hutchinson, Eustaquio-Hoilett, Larin et David pourraient tenir tête à l'armada belge composée des Hazard, Witsel, De Bruyne, Batshuayi, Castagne, Debast, Alderwereild, Theate, Carrasco et Tielemans autour du portier Courtois. Notons enfin que l'ombre de Lukaku planera sur ce match, la flèche belge étant blessée.

Un boulevard pour la Mannschaft ?

Passons au groupe E maintenant. Quelle Mannschaft face aux Samouraïs Bleus ? Ultra favorite face au Japon, l'Allemagne de Neuer, Kehrer, Süle, Rüdiger, Raum, Kimmich, Gündogan-Gnabry, Müller, Sané et Havertz a les faveurs des pronostics face à une sélection du Japon qui tentera de créer la surprise.

Aux Schmidt, Sakai, Tomiyasu, Yoshida, Nagatomo, Endo, Morita, Ito, Kamada, Minamino et Asano de prouver que le football n'est pas une science exacte. Enfin, le second match du groupe E réunira l'Espagne et le Costa Rica, deux sélections au football latin avec tout ce que cela implique comme jeu léché et très technique. "La Tricolor" de coach Luis Fernando Suarez a-t-elle les moyens de ses ambitions face à la Roja du technicien Luis Enrique ?

Un fait est certain, les coéquipiers du gardien Keylor Navas ont un bon à coup à jouer et compteront sur Jewison Bennette et l'expérimenté Joel Campbell pour tenir la dragée haute aux Alba, Garcia, Carvajal, Gavi, Busquets, Pedri, Sarabia, Fati et les deux Torres autour du gardien Unai Simón. Faites vos jeux, les paris sont ouverts!

Le programme

11h00 : Maroc-Croatie (Groupe F)

14h00 : Allemagne-Japon (Groupe E)

17h00 : Espagne-Costa Rica (Groupe E)

20h00 : Belgique-Canada (Groupe F)