Niger: Résultats à mi-parcours - La BOA Niger affiche un résultat net en repli de 14,34% au troisième trimestre 2022

Concernant le produit net bancaire (PNB), il connait une légère contraction de 1,37%, passant de 18,368 milliards de FCFA au 30 septembre 2021 à 18,116 milliards de FCFA un an plus tard, en lien avec la contraction de 12,41% des encours de crédit. Ces derniers se situent ainsi à 172,104 milliards de FCFA contre 206,852 milliards de FCFA en décembre 2021.

