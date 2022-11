Afrique: Coupe du monde 2022 - André Ayew, étoile du berger des Black Stars au Qatar

A bientôt 33 ans, André Ayew dispute sa troisième et sans doute dernière Coupe du monde de football. Le milieu offensif, qui a également joué sept Coupes d'Afrique des nations, fait plus que jamais figure de modèle dans une équipe du Ghana rajeunie et inexpérimentée.

" Je suis incroyablement reconnaissant de pouvoir disputer cette troisième Coupe du monde. " A 33 ans, André Ayew assure ne pas être blasé alors qu'il attaque son onzième grand tournoi avec l'équipe du Ghana depuis 2008, après trois mondiaux donc et sept Coupes d'Afrique des nations. " Chaque tournoi est différent et génère de l'enthousiasme. Et la Coupe du monde est la compétition dont on rêvait lorsqu'on était enfant ", pose-t-il, voix calme et l'ai serein, avant un match face au Portugal, le 24 novembre à Doha. Un adversaire que le capitaine des Black Stars connaît pour l'avoir affronté lors de l'édition 2014.

De fait, le milieu polyvalent a de l'expérience à revendre avec sept matches cumulés en Afrique du Sud en 2010 et au Brésil il y a huit ans. Au Qatar, il peut ainsi égaler le record de rencontres disputées par un Ghanéen (11) en phase finale de la Coupe du monde détenu par son ex-partenaire, Asamoah Gyan. Pour cela, il faudra toutefois jouer les trois parties du premier tour : Portugal, Uruguay (28 novembre) et Corée du Sud (2 décembre). Et atteindre les huitièmes de finale de ce tournoi...

Chose que l'ex-pensionnaire de l'Olympique de Marseille (2006-2015) a déjà vécu en terre sud-africaine, avec un quart de finale mythique perdu face à l'Uruguay. " C'est très très important pour nous d'avoir des joueurs comme notre capitaine qui ont déjà performé en Coupe du monde, explique Otto Addo, le sélectionneur ghanéen. Il y a des joueurs expérimentés comme lui qui peuvent intégrer au mieux les nouveaux éléments ".

" Si vous ne ressentez pas de stress ou de pression, c'est que vous n'êtes pas humain "

Et ces derniers sont nombreux dans la cuvée ghanéenne 2022. En effet, la moitié des 26 joueurs retenus compte moins de 10 matches en équipe nationale A. " Ce n'est pas moi qui vais les faire se sentir bien ou à l'aise, prévient toutefois Ayew, finaliste des CAN 2010 et 2015. En revanche, c'est moi qui peux les conseiller ".

Et s'assurer, quoiqu'en dise celui qui avait été élu Prix Marc-Vivien Foé RFI-France 24 2015, que ces jeunes pousses abordent ce début de tournoi dans de bonnes dispositions. " Je ne sens personne stressé ou qui a peur avant ce premier match, jure l'ex-pensionnaire de l'Olympique de Marseille (OM) et qui évolue dans le championnat qatarien depuis un an et demi. C'est vrai que quand le match viendra ils ressentiront du stress et de la pression. C'est une Coupe du monde et vous jouez contre le Portugal. C'est normal. Si vous n'en ressentez pas, c'est que vous n'êtes pas humain ".

La pression ne semble toutefois jamais avoir gêné le fils d'Abedi Pelé, ancien meneur de jeu légendaire de l'OM et des Black Stars. Un héritage pourtant difficile à assumer pour André et son jeune frère Jordan. " C'est vrai que lui et moi sommes les seuls joueurs du groupe à avoir déjà disputé une Coupe du monde. Mais ça ne veut pas dire grand-chose car nous aussi nous étions des débutants à un moment donné. Or, nous avons tout de même réussi de belles choses sur le terrain, à l'époque ", conclut celui qui vient de battre le record de matches en équipe du Ghana, avec une 110e apparition.