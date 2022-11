Ile Maurice: Accusé d'avoir brûlé son ex-concubine - Le policier inculpé pour meurtre

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Kishan Buldy n'aurait pas digéré l'infidélité de sa concubine, selon ses dires. Il en avait fait état lors d'un live sur Facebook avant le drame. Après son arrestation le policier avait avoué avoir poignardé Sanjana avant d'asperger le véhicule de kérosène et d'y mettre le feu. L'audition formelle de Kishan Buldy démarre bientôt et sera menée par la Criminal Investigation Division de Brisee-Verdière.

Après deux jours d'hospitalisation, le constable Tayrish Buldy, plus connu comme Kishan, a comparu en cour, hier mardi le 22 novembre. Le policier, affecté à la Special Supporting Unit et temporairement rattaché à la Divisional Supporting Unit Western depuis deux ans, pour prêter main-forte quant aux tâches liées au Metro Express, a été inculpé pour meurtre devant le tribunal de Flacq. Le policier de 32 ans a ensuite été reconduit en cellule.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 100 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers , représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

