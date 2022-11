Ile Maurice: Institutions pénitentiaires - Les prisons renforcent leur système de sécurité

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Les prisons de Beau-Bassin et de Grande-Rivière-Nord-Ouest, ainsi que l'Eastern High Security Prison de Melrose, seront dotées de nouveaux équipements de sécurité. En effet, des scanners pour inspecter des bagages seront bientôt installés afin de détecter la présence de drogue et d'autres objets interdits. Dans les deux dernières prisons citées, un scanner corporel à rayon X sera également installé afin de dissuader toute tentative de faire entrer de la drogue ou d'autres produits prohibés dans le milieu carcéral. Un appel d'offres a été lancé pour faire l'acquisition de ces équipements de sécurité.

