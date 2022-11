Afrique: COP27 - L'accord pour le Fond pour les pertes et dommages est excellent, mais gardez l'engagement de 1,5 C en vie, selon les Seychelles

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

"J'espère juste que cette bonne nouvelle se traduira immédiatement dans la réalité car le monde n'a pas le temps d'attendre. Quand je parle des Seychelles, je parle d'îles qui ont perdu leur forme et de dunes de sable qui sont en train d'être détruites. J'ai vu nos îles granitiques perdre des plages et nous avons maintenant plus d'armures rocheuses au lieu de plages. J'espère juste que le monde prendra cela au sérieux et que le fonds sera créé et déboursé immédiatement ", a déclaré M. Ramkalwan.

"C'est la plus grande réalisation depuis Paris. Le fonds "pertes et dommages" était l'une de nos priorités en tant qu'Alliance des petits États insulaires (AOSIS). Il faut maintenant mettre en place un comité de transition d'environ 35 membres - 15 membres du comité viendra de pays développés et 20 de pays en développement. Nous continuerons à le soutenir ", a déclaré M. Agricole.

"Nous, en tant que petite nation insulaire, poursuivrons le combat pour l'Accord de Paris. Avec les émissions actuelles, cela atteindra un pic en 2025, qui n'est pas loin, et le fait que les pays développés et industrialisés ne montrent pas l'ambition de faire de l'Accord de Paris une réalité, même si nous nous battons pour les "pertes et dommages", nous aurons toujours des inondations, des ouragans et des sécheresses. Cela est simplement dû au fait que notre ambition de réduire le changement climatique en réduisant les émissions n'est pas là ", a déclaré M. Agricole.

"L'une des campagnes que les Seychelles soutiennent en tant que petite nation insulaire est de maintenir l'engagement de 1,5 degré. Nous ne progressons pas à cet égard. Même s'il existe un fonds pour les pertes et dommages, le monde ne fait pas assez de mitigation pour rester dans la limite de 1,5 degrés Celsius et c'est une préoccupation majeure pour nous en tant que pays. Ce sera hors de notre contrôle si les choses continuent comme elles sont ", a déclaré M. Joubert.

L'accord de financement des " pertes et dommages " a été conclu le 20 novembre, dernier jour de la 27e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP27). Le financement ira aux pays vulnérables les plus touchés par le changement climatique.

L'accord pour un fonds "pertes et dommages" établi à la COP27 est une grande réussite pour les petites îles et les nations vulnérables, mais pas assez est fait pour atténuer le réchauffement climatique en dessous de 1,5 degrés Celsius, a déclaré mardi un haut responsable du gouvernement des Seychelles.

