Ile Maurice: Mort suspecte - Le concubin de Lalita Bissessur passe aux aveux

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Prakash Bangarigadu a fini par cracher le morceau plus de deux semaines plus tard. Lors de son interrogatoire mené par l'inspecteur Barosah et la CID de Quatre-Bornes sous la supervision du surintendant Seebaluck, hier, mardi 22 novembre, le concubin de Lalita Bissessur a avoué avoir tué cette dernière après une dispute. Il a raconté avoir poussé sa concubine dans les escaliers. Il a comparu devant la cour de Rose-Hill pour meurtre le même jour.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 100 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers , représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.