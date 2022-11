Congo-Brazzaville: Elections de 2023 - Le calendrier sera publié ce week-end

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Cette information attenue les inquiétudes des uns et des autres quant à l'organisation des élections dans le délai constitutionnel. Rappelons que l'opposition et la société civile congolaises ainsi que la communauté internationale exigeaient la publication du calendrier électoral. Ce document constituant un chronogramme détaillé des opérations électorales contrairement à la feuille de route publiée en mars dernier, qui ne donnait que de grandes orientations de ce processus.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 100 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers , représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.