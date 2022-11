Ile Maurice: Rapport de la commission d'enquête sur la drogue - L'avocat Anupam Kandhai partiellement blanchi

Me Anupam Kandhai peut s'estimer heureux. La Cour suprême, composée de la Senior Puisne Judge p.i. Rita Teelock et la juge Jane Lau Yuk Poon, l'a patiellement blanchi. Les paragraphes le concernant dans le rapport de la commission d'enquête sur la drogue seront enlevés. Les juges considèrent que les critiques émises contre lui par la commission d'enquête sur la drogue sont injustes et "should be disregarded".

La déclaration faite dans le rapport est comme suit: "(... ) and if it is drug money which he has willfully accepted, he risks being implicated in money laundering of drug money. He explained that the Rs 175 000 was from the sale of a car but for Rs the Rs 300 000, it remains unexplained".

Les juges écrivent que "we therefore will limit ourselves to stating that the comments are unfair".

Lors des travaux devant la commission d'enquête sur la drogue, Me Kandhai a été convoqué pour expliquer son association avec un denommé Jackson Ndessamburo Kamasho, qui avait été arrêté pour trafic de drogue. Par la suite, ce trafiquant étranger a été rapatrié avec l'aide de Me Kandhai, qui a été impliqué dans ce rapatriment par le biais d'un ami de classe, Sanjeev Nunkoo.

Il était représenté devant la commission d'enquete par Me Bhanji Soni, avocat, et Me Narendra Appa Jala, Senior Attorney.