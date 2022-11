Congo-Brazzaville: Coopération - Le Congo et les Etats-Unis veulent densifier leur lien économique

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

La relance de la coopération économique entre les deux pays requiert des réformes en matière du climat des affaires. " L'une des priorités concerne l'amélioration du climat des affaires, grâce au partage d'expériences entre nos deux pays. Nous allons donc poursuivre les négociations en vue d'affermir la coopération dans les domaines précités, via des projets spécifiques ", a indiqué Eugene S. Young. Il a ajouté qu'il y a des discussions sur la question de protection de l'environnement et la lutte contre les changements climatiques.

Au cours de leur première rencontre officielle, le ministre Bruno Jean Richard Itoua et l'ambassadeur américain Eugène S. Young ont évoqué principalement les opportunités du secteur des hydrocarbures. Les deux hommes ont échangé leurs vues sur la manière d'augmenter les investissements dans le secteur pétrolier congolais, qui représente plus d'un tiers du produit intérieur brut, deux tiers des recettes budgétaires et près de 85% des exportations du pays.

