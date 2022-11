Algérie: 1/32es de finale de Coupe d'Algérie - Les favoris pour confirmer leur statut, la JS Berrouaghia à l'honneur

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Si le RCA, le MCO, et la JSK bénéficieront de la faveur des pronostics en jouant devant leur public, ce n'est pas le cas pour l'USB, l'ASO, et le MCEB, qui seront en appel respectivement face au SKAF El-Khemis (Ligue 2), l'E. Sour Ghozlane (Ligue 2), et le MSP Batna (inter-régions).

ALGER — Les rencontres des 1/32es de finale de la Coupe d'Algérie de football, dont la première partie est prévue vendredi et samedi, seront marquées par des duels entre équipes qualifiées de favorites et des outsiders, alors que le petit poucet la JS Berrouaghia (Régional 2) tentera de poursuivre son bonhomme de chemin en recevant le CRB Aïn Oussara (inter-régions).

