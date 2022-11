Gabon: Elections 2023 - Questions à l'endroit des leaders de l'opposition...

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Ceci au regard de notre relative et faible mobilisation dans les urnes (comme démontré plus haut en 2016 particulièrement). Des écarts de voix insuffisants du candidat consensuel de l'opposition qui ont été jugés rattrapables par les "fraudeurs" du PDG. Lesquels, en pareille situation, ne s'interdisent alors pas l'indécence de bloquer la proclamation des résultats pendant des jours, en attendant de s'attribuer des suffrages et des taux de participation imaginaires comme de la province du Haut-Ogooué en 2016.

De façon globale, et en dépit des résultats frauduleux de 2016, aucun candidat n'a pu obtenir plus 180 000 voix sur plus de 800 000 Gabonais en âge de voter, en considérant les données du Recensement général de la population publiés en 2015.

En réalité, dans le G1, monsieur Jean Ping n'a obtenu qu'un peu plus de 71 000 voix (à l'exclusion du contentieux du 2e arrondissement de Libreville) sur un collège électoral de 260 000 inscrits. Autrement dit, moins de 30% des électeurs du G1 a voté pour monsieur Jean Ping dans la province la plus représentative au plan électoral. Est-ce satisfaisant ?

Car, il ne sert par exemple à rien de réclamer 72% des suffrages au profit de monsieur Jean Ping en 2016 dans la province du Woleu-Ntem, si on ne précise pas que ces 72% ne représentent que 25 000 voix sur un collège électoral de 54 000 inscrits. En réalité, l'opposition n'a obtenu qu'un peu plus de 40% des voix sur le collège électoral du G9. Est-ce satisfaisant ?

En ce qui me concerne modestement, l'opposition doit pouvoir se donner les moyens de réunir les conditions des présidentielles de 1993 et 2016 pour être demain victorieuse.

Engage d'ores et déjà ce Front sur le terrain, chacun dans sa zone d'influence et selon ses capacités au profit de cette dynamique d'ensemble de l'opposition ;

Mettre en place un Front le plus large possible de l'opposition, intégrant les coalitions déjà existantes ;

N'a-t-il pas fallu la requête du parti REAGIR pour que des bribes d'informations nous parviennent indirectement par voie de presse ? Ce, à la suite de l'audition du ministre de l'Intérieur par la Cour constitutionnelle sur la mise à disposition des cartes nationales d'identité et la révision des listes électorales ? Après que le regroupement des partis de la PG 41 et la plateforme GABON D'ABORD soulèvent les irrégularités qui entachaient le fonctionnement du CGE ?

La Mairie de Libreville qui n'est pas acteur du processus électoral est informée avant les partis politiques et, dans la moindre mesure, le Centre Gabonais des Elections et le Conseil National de la Démocratie qui regroupe lesdits partis politiques ? A moins que cette information publique soit détenue par certains politiques et pas d'autres. Ce qui la reléguerait au caractère d'information privée.

Trouvez-vous normal qu'après avoir publiquement communiqué sur des memorandums relatifs au processus électoral, et après avoir formellement saisi les institutions et le ministère de l'Intérieur justement, des initiatives se fassent sans une concertation avec tous les acteurs impliqués dans le processus électoral ?Mieux, sans un début de considération à l'endroit des partis politiques qui ont depuis des mois souligné des préoccupations à ce sujet ?

Aussi pourrait-on penser à une sorte d'outrecuidance de ce que je me permette de vous interpeller. Loin s'en faut. Raison pour laquelle je ne me soumettrai qu'à de simples interrogations à votre endroit.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 100 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers , représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.