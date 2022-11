Afrique: Mondial 2022 - Maroc vs Croatie - Les Lions de l'Atlas arrachent le nul contre la Croatie

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Le Maroc se procure la première situation dangereuse dans la surface croate à la 51e, consécutive à une attaque éclair. Mazraoui bénéficie d'un ballon contré pour aller placer une tête plongeante face à Livakovic, qui contre d'une main en angle fermé. Mais deux minutes plus tard, le danger se crée dans la surface marocaine, sur un corner que Bounou a repoussé au courage en se jetant au sol dans la masse. Lovren se jette pour tacler le ballon vers le but dans la foulée, mais Amrabat repousse devant sa ligne.

Pas de but dans ce premier match du groupe F. Les vice-champions du monde ont été tenus en échec par le Maroc sur la pelouse de l'Al Bayt Stadium (0-0). Un match équilibré entre les deux équipes qui n'ont pas réussi à concrétiser quelques occasions qu'ils ont eu. Le Maroc sur les traces de la Tunisie et débute parfaitement son tournoi face à une bonne équipe croate. Un résultat logique au regard du contenu de cette rencontre.

Pensionnaires du groupe F de la Coupe du Monde, le Maroc et la Croatie se sont affrontés ce mercredi. Les Lions de l'Atlas ont résisté à la Croatie et arrachent le match nul dans un match très fermé. Les deux formations n'ont pas réussi à se départager.

