Afrique: Le Maroc tient tête à la Croatie

"On est tombé sur une belle équipe avec un bon milieu de terrain. On a essayé d'être en bloc, mais peut-être qu'on les a un peu trop respectés par moment. C'est un bon résultat, on commence par un match nul face au vice-champion du monde. Bravo aux gars."

Peu inspirée dans le jeu et souvent dominée physiquement, la Croatie n'a pas rassuré pour son entrée dans la compétition. C'est même le Maroc qui s'est montré le plus dangereux en seconde période. Noussair Mazraoui (51e) et Achraf Hakimi (65e) ont buté sur Dominik

Prudentes et bien en place défensivement, mais peu inspirées offensivement, les deux équipes se sont neutralisées en première mi-temps. La Croatie a bien failli trouver la faille dans les arrêts de jeu et la défense marocaine a été sauvée par son dernier rempart, Yassine Bounou, auteur d'un arrêt réflexe du pied devant Nikola Vlašić.

