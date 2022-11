Algérie: Oran - Ouverture du Salon international de l'immobilier, de l'habitat et du Salon du décor

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Ces rendez-vous économiques seront l'occasion, cinq jours durant, de faire connaître les nouveautés du secteur et de favoriser le partenariat dans le domaine de l'immobilier et de la décoration, tout en proposant au public des solutions répondant à ses besoins par les promoteurs immobiliers, les bureaux d'architectes et professionnels de la décoration.

Plusieurs promoteurs immobiliers proposent des technologies innovantes en matière d'habitat écologique et intelligent à l'instar de la gestion de l'éclairage et de la climatisation à distance, l'économie d'électricité, les techniques électroniques, les systèmes de communication utilisées dans les immeubles, le recyclage de l'eau et autres.

Il a ajouté que l'objectif de ces manifestations économiques est "d'apporter un soutien aux promoteurs immobiliers pour développer le secteur de l'habitat et introduire des technologies modernes et intelligentes d'une part, et d'informer les citoyens des programmes d'habitat en cours de réalisation d'autre part".

Les deux événements, organisés par l'agence de communication "Up Concept Design", réuniront des exposants nationaux et des sociétés étrangères, de Turquie, d'Espagne et de France entre autres, ayant des partenariats avec des sociétés algériennes.

