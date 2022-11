Cote d'Ivoire: Métro d'Abidjan- Les nouveaux impactés de Port-Bouët reçoivent leurs chèques

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Pour rappel, ce sont plus de 7 000 impactés sur un total de 13 448 qui ont été indemnisés. Et près de 95% de l’emprise ont été libérés sur l’ensemble du tracé de 37,4 km du nord au sud.

Il s’agit d’une première vague de 36 impactés dont des locataires et des propriétaires qui font partie des nouveaux impactés du tracé de la ligne 1 du métro d’Abidjan. Ils habitent les bâtiments 27, 28 et 29, situés en face du 43ème Bima, et les bâtiments 19 et 20.

