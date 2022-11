Afrique de l'Ouest: Sommet d'Accra sur la lutte contre le terrorisme - L'union fait la force

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

A titre illustratif, l'on sait que les activités de fraude transfrontalière, sont l'un des moyens les plus efficaces pour financer ou approvisionner les bandes armées. Les lignes de la coopération doivent donc nécessairement mettre fin à ces activités qui renforcent la puissance de feu des groupes armés. Enfin, la troisième et dernière condition, c'est une claire définition des priorités.

La première condition est la claire définition des balises qui encadrent le fonctionnement de l'organisation. Au-delà de la question de la répartition des responsabilités, c'est la maniabilité de l'organisation pour lui garantir le plus d'efficacité, qui est, ici, en jeu. En effet, il ne servira à rien de prendre de belles résolutions lors des rencontres et sommets de l'organisation, si celles-ci sont destinées à une mort certaine dans les couloirs de l'administration du fait de la complexité des procédures.

C'est pourquoi il importe que dans le cadre de l'Initiative d'Accra, les bonnes questions soient posées afin de trouver les bonnes réponses. Et cela n'est certainement pas la mer à boire dans la mesure où le mode opératoire et les activités qui constitueront la feuille de route de l'organisation, ne seront pas dictés par des agendas étrangers. Cela dit, les gages de succès de l'Initiative dépendront essentiellement de trois principales conditions à satisfaire.

Le Niger et le Mali y assistent en qualité d'observateurs. Dans la perspective de ce sommet, depuis le 17 novembre dernier, les experts des différents pays ont cogité sur les moyens d'accroître la coopération en matière de sécurité et de renseignement et les résultats de leurs travaux ont alimenté le menu des échanges de la réunion ministérielle qui a précédé la rencontre des chefs d'Etat.

