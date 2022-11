Afrique: Festival international du film du Caire 2022 - Mention spéciale pour le documentaire "Je reviendrai là-bas" de Yassine Redissi

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

"L'Île du Pardon" de Ridha Behi (compétition internationale) et "Trinou" de Nejib Kthiri (compétition des courts métrages) ont respectivement fait leur première mondiale et première Mena au Caire.

Le CIFF qui est l'un des plus anciens festivals dans la région arabe et africaine est accrédité par la Fédération internationale des associations des producteurs de films (FIAPF).

Ce film est écrit, réalisé et produit par Yassine Redissi qui est également au montage aux côtés de Hafedh Laaridhi. Ramzi Ben Fraj est à la direction de la photographie de ce road-movie musical dont la bande annonce est l'œuvre de Henri Tibi, Slim Ben Ammar et Broadway Mad.

